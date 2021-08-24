بقائمة تشمل "بنادول برغر".. افتتاح "دوكتورز برغ" في دمشق

المصدر: البيان

افتتح عدد من الأطباء السوريين مطعما فريدا يطلق عليه اسم "دوكتورز برغ" (The Doctors Burger) في دمشق يقدّم الوجبات السريعة بطريقة غريبة وجديدة.

يقدم المطعم قائمة من سندوتشات البرغر أُطلق عليها أسماء أدوية وعلاجات شهيرة، مثل: بنادول، وأنتي هستامين، وبروفين، وغيرها.

ويلتزم مقدمو الوجبات بارتداء زي طبي كامل، مع تقديم الصلصات والمايونيز والكاتشب داخل حواقن، حيث يحقن الزبون الساندويتش بهذه الإضافات وكأنه يحقنه بمواد دوائية، الأمر الذي لقي رواجاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل، الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة ورغبتهم في تجربة تناول وجباتهم بالمطعم.