"العناق الأول وسط الوباء" تفوز بجائزة الصورة الصحفية العالمية 2021

المصدر: د ب أ

فازت صورة مؤثرة يظهر فيها شخصان في عناق للمرة الأولى منذ شهور بسبب جائحة كورونا العالمية، بجائزة "الصورة الصحفية العالمية" 2021.

ونال المصور الدنماركي مادس نيسن الجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال مراسم افتراضية أقيمت في أمستردام اليوم الخميس.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة إن الصورة الفائزة تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما لا تمثله صورة أخرى.

وضمت قائمة الفائزين في المسابقة أيضا، الإيطالي أنطونيو فاسيلونجو، في فئة أفضل تحقيق صحفي مصور. وقد أظهرت سلسلة التقارير التي أعدها فاسيلونجو تداعيات الصراع مع إسرائيل على الأزواج الفلسطينيين.

وتحمل الصورة الفائزة اسم "العناق الأول"، والتقطها نيسن لصالح صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية اليومية في الخامس من آب/أغسطس 2020، وتظهر فيها البرازيلية روزا لوزيا لوناري التي تبلغ من العمر 85 عاما، تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، لأول مرة خلال خمسة أشهر، بأحد دور رعاية المسنين.

وكانت الممرضة ترتدي رداء من البلاستيك، والذي سمح لهما بالعناق دون تلامس جسدي. وأثناء العناق، يتطاير الرداء لتبدوالممرضة وكأنها ملاك. وقال المصور نيسن إن رسالة الصورة هي "الحب والرحمة."

وقالت لجنة التحكيم إن الصورة مبدعة، وإنها تلخص ماهية الوباء.

أما التحقيق الصحفي المصور لفاسيلونجو، "حبيبي"، والذي أعده لوكالة "جيتي" للصور، فهو يتضمن مجموعة من قصص الحب في خضم الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال فاسيلونجو: "يطمح عملي أن يشكل جسرا ثقافيا للتقريب بين الناس".

وتضم الجوائز ثمان فئات، وقد شارك في المسابقة 4315 مصورا من 130 دولة. وتحصل الجائزتان الرئيسيتان الأولى والثانية على خمسة آلاف يورو لكل واحدة.