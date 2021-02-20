العثور على رابع جثة لمفقودين في الجبال الإيطالية بعد بحث امتد شهرا

المصدر: د ب أ

انتشلت فرق الإنقاذ الإيطالية جثة رابعة من الثلوج اليوم السبت بعد عملية بحث استمرت شهرا وبعد يوم واحد من العثور على الجثث الثلاث الأولى.

وكانت فرق الطوارئ تبحث عن أربعة متنزهين مفقودين منذ ما يقرب من شهر، بعد إعلان فقدانهم في 24 يناير، وفقا لفرقة الإطفاء.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الأربعة ذهبوا في رحلة إلى مونت فيلينو في لاكويلا، في جبال وسط إيطاليا، وربما يكون طمرهم انهيار جليدي.

وقادت الكلاب البوليسية أفراد خدمات الإنقاذ إلى الجثث الأولى التي عثر عليها أمس الجمعة.

وفي الأسابيع الماضية، شارك مئات الأشخاص في عملية البحث، من خدمة الإنقاذ في الجبال ورجال الإطفاء والشرطة.