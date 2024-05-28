انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ اليوم في دبي، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، وذلك ضمن ثاني أيام فعاليات قمة الإعلام العربي المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 27 وحتى 29 مايو الجاري وبحضور نحو 4000 مشارك يتقدمهم لفيف من الساسة والوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

وتستمر أعمال منتدى الإعلام العربي على مدار اليوم وغداً 28 و29 مايو الجاري، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي في دورتها الـ23، حيث سيتم تكريم الفائزين ضمن حفل كبير اليوم، وستتطرق جلسات المنتدى هذا العام إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، عبر أكثر من 110 جلسات رئيسة وحوارية وخاصة وورش عمل تستشرف ملامح إعلام المستقبل.

ويتقدّم المتحدثين على مدار يومي المنتدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيتطرق إلى أهمية التكامل الإعلامي بين دول المجلس كونه أحد الروافد المعززة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وعبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، وحديثه سيدور حول مسيرة التطوير الإعلامي في الكويت، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في حوار عن التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي، وكذلك تستضيف القمة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، للحديث عن «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام».

وستطرق محاور المنتدى في هذه الدورة، إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأثرها في خريطة الإعلام العربي، وعلاقة الإعلام بالسياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والفن، كما سيستعرض المنتدى أبرز ملامح مستقبل صناعة الإعلام عبر استضافة مبدعي «بودكاست»، ومناقشة قضايا صناعة المحتوى المؤثر، وذلك في إطار السعي الدؤوب للمنتدى منذ انطلاقه إلى إثراء المحتوى العربي وتمكين المبدعين والموهوبين ضمن مختلف جوانب صناعة الإعلام.

تحفيز الشباب

وقد اختتمت أمس في دبي أعمال الدورة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» الذي عقد على مدار يوم واحد في مستهل قمة الإعلام العربي 2024، وبصورة حصرية للشباب وشارك فيه أكثر من 1000 من شباب الإعلاميين، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية، والذين شاركوا في حوار أثراه نخبة من المتحدثين الذين قدموا عبر المنتدى تجارب وأفكاراً ملهمة هدفها تحفيز شباب الإعلاميين على التميز في المجال الإعلام، وذلك تناغماً مع أهداف المنتدى الرامية إلى إعداد الكادر الشاب المؤهل لريادة مسيرة التطوير في القطاع الإعلامي لما لهم من قدرة على الابتكار والإبداع من أجل بناء إعلام قوي ومنافس.

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