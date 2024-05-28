سلطان النيادي: قمة الإعلام العربي فرصة لتعريف الشباب بالتوجهات المستقبلية

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب أن قمة الإعلام العربي 2024 فرصة مثالية لتعريف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالتوجهات المستقبلية لقطاع الإعلام الإماراتي والعربي، موضحاً أن الحدث يسهم في توسيع مداركهم في مستجدات وتطورات القطاع.

وأكد معاليه على هامش انعقاد المنتدى الإعلامي العربي للشباب 2024 في دبي أمس، ضرورة إطلاع الشباب الإعلاميين على التطورات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي واستخداماته لصناعة محتويات هادفة ومؤثرة تنعكس عليهم بالفائدة مستقبلاً، موضحاً أن عصر الذكاء الاصطناعي أسهم في خلق فرص نوعية لهم.

تطلعات المستقبل

وقال معاليه إن المنتدى يسهم في تعزيز فهمنا للواقع ورسم تطلعاتنا للمستقبل والتركيز على القطاع الإعلامي كونه عاملاً مؤثراً في صناعة القرار فيناقش التحديات والفرص التي تخلق من تطورات القطاع كالتوجه نحو الذكاء الاصطناعي موضحاً أن المنتدى والقمة يعدان منصة فاعلة لتفعيل الشراكات بين الشباب والبارزين في المجال الإعلامي.

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