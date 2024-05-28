أحمد بن محمد: محمد بن راشد وثقَ في قدرات الشباب ليبدعوا ويقودوا مسيرة التطوير

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وثق في قدرات الشباب، وفتح أمامهم المجال رحباً ليبدعوا وليقودوا مسيرة التطوير في كافة المجالات، حيث كانت رؤية سموه السديدة سبباً في تمكين جيل من الشباب المؤهل الذي أظهر جدارة نوعية متقدماً مسيرة التنمية الشاملة في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، فيما كان للعديد من المبادرات التي أطلقها سموه على نطاق دولي، بهدف تعميم الفائدة ضمن المحيط العربي الأشمل، بالغ الأثر في تحفيز الشباب وتشجيعهم على أن يكونوا دائماً على قدر المعقود عليهم من آمال.

تحفيز الإبداع

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن إطلاق «إبداع - جائزة الإعلام للشباب العربي» إحياءً للجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2001، تحت مسمى «جائزة إبداع لطلاب الإعلام»، حرصاً من سموه على أن يكون هناك منصة تحفز الإبداع بين دارسي علوم الإعلام، ولتمكين القطاع الإعلامي من الوصول إلى مواهب وكفاءات على قدر كبير من الكفاءة والتميز.

وتهدف الجائزة في حلتها الجديدة، التي تم تصميمها لمواكبة التطور السريع في مجال العمل الإعلامي، لتشجيع طلاب الإعلام العرب سواء من داخل العالم العربي، وخارجه، وتحفيزهم على تحقيق أعلى مستويات التميز في دراستهم لعلوم الإعلام، ما يمهد لتخريج أجيال جديدة من الإعلاميين المبدعين القادرين على المساهمة بصورة ملموسة في الارتقاء بالعمل الإعلامي في العالم العربي.

وقال سموه: «نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جهودنا الرامية إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية للإعلام العربي، ولا ندخر جهداً في بناء جسور التعاون والشراكات البناءة مع كل من يشاركنا ذات الرؤية والثقة في قدرة الشباب على تجاوز مستوى التوقعات بما يملكون من طاقات وثابة نحو المستقبل الأفضل، للعمل في إطار منظومة تكاملية تبدأ من المرحلة الأكاديمية التي يتم فيها إعداد الكادر الإعلامي الذي سيكون له دور أساسي في تطوير هذا القطاع، وصولاً إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى التي يمكنها توفير التدريب اللازم لتلك الكوادر الواعدة».

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة أن العمل على إطلاق الجائزة جاء في ضوء توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في قطاع الإعلام محلياً والمساهمة في تحقيق الهدف ذاته عربياً.

وقالت: «واصل نادي دبي للصحافة على مدار سنوات طويلة، ومنذ تأسيسه في العام 1999، الاهتمام بالشباب كركيزة مهمة لقطاع الإعلام، ونظّم عبر أكثر من عشرين عاماً عشرات المبادرات والبرامج وورش العمل والجلسات التدريبية والتي جمعت المئات من الإعلاميين الشباب، إلى أن أطلقنا العام الماضي «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» ليتوّج تلك الجهود بحدث يجمع في دبي شباب الإعلاميين العرب لنضعهم أمام قصص نجاح فريدة وخبرات متميزة يستقون منها النماذج الملهمة لهم في مسيرتهم العملية، واليوم نواصل من خلال «إبداع» سعينا لاكتشاف مواهب مبدعة قادرة على صُنع إعلام قوي ومنافس».

وقد جاء الكشف عن الجائزة الجديدة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، خلال افتتاح «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في دورته الثانية والتي انطلقت أعمالها أمس في دبي تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024» والتي ينظمها النادي، بحضور نخبة من الرموز الشابة الملهمة وأكثر من 1000 من شباب الإعلاميين، حيث كشفت بوحميد عن إطلاق «إبداع – جائزة الإعلام للشباب العربي»، والتي ستكون بمثابة ساحة يتنافس فيها المبدعون من طلبة وطالبات الإعلام العرب، سواء ممن يدرسون علوم الإعلام في العالم العربي، أو في جامعات ومعاهد خارج نطاق المنطقة.

مواهب إعلامية

وتهدف «إبداع - جائزة الإعلام العربي للشباب» إلى رصد مواهب إعلامية واعدة منذ مرحلة التأسيس ومن بين دارسي علوم الإعلام، مع التركيز على الأشكال الإعلامية الجديدة التي واكبت التطور الحاصل في المشهد الإعلامي العالمي نتيجة للتطور التكنولوجي السريع وما أسهم في بنائه من أشكال إعلامية جديدة.

وستضم الجائزة سبع فئات هي: فئة التصوير الفوتوغرافي، وفئة البودكاست، وفئة الفيديو القصير، وفئة الألعاب الإلكترونية (E-Games)، وفئة الأنيميشن (Animation)، وفئة الجرافيكس، إضافة إلى فئة التقارير الصحافية.

وأوضحت الدكتورة ميثاء بوحميد أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الكشف عن تفاصيل الجائزة وفئاتها واشتراطات المشاركة فيها، والمعايير التي سيتم على أساسها تقييم الأعمال المشاركة ضمن الفئات السبع، وجوائز كل من تلك الفئات.

يُشار إلى أن نادي دبي للصحافة أطلق منذ تأسيسه في العام 1999، العديد من المبادرات الإعلامية التي كان لها مردودها الإيجابي الملموس على ساحة الإعلام العربي، وفي مقدمتها «قمة الإعلام العربي» التي كشف النادي عن إطلاقها مؤخراً لتكون المظلة الجامعة لأبرز تلك المبادرات وفي مقدمتها: منتدى الإعلام العربي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

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