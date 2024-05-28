أحمد بن محمد: دبي ستبقى دائماً القمة والملتقى الذي يجمع أصحاب الفكر والكلمة

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، افتتاح أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة.

وقال سموه خلال تغريدة له على حسابه على منصة «X» في هذه المناسبة، إن دبي دائماً هي القمة، والملتقى الذي يجمع تحت مظلته أصحاب الفكر والكلمة، مؤكداً سموه على ضرورة الافتخار بقدرات الشباب العربي ومنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.

وأضاف سموه: «بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً، وحضور 4000 شخصية إعلامية من المنطقة العربية والعالم، بدأت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي مع انطلاق الدورة الثانية لمنتدى الإعلام العربي للشباب في أول أيام القمة، علينا أن نفتخر بقدرات الشباب العربي ونمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، والشكر لأخي الشيخ ناصر بن حمد، على حضوره القمة وتوجيهه رسائل ملهمة للشباب العربي، كما نشكر الدكتور سلطان النيادي على كلمته التي جسدت طموح الأجيال المقبلة، ستبقى دبي دائماً هي القمة، والملتقى الذي يجمع تحت مظلته أصحاب الفكر والكلمة».

عُرس إعلامي

وبدأت القمة بانعقاد «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، في دورته الثانية، وذلك في مستهل ثلاثة أيام ستكون بمثابة عُرس إعلامي كبير تشهده دبي، بمشاركة نحو 4000 من الإعلاميين، يتقدمهم نخبة من الساسة والقيادات الإعلامية العربية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وكبار الكتاب والمفكرين في العالم العربي، ورموز العمل الإعلامي وأهم وجوهه، ضمن الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. حضر الافتتاح إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ونحو 1000 من الشباب الإعلاميين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتي حضرتها أيضاً منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للقمة، كلمة رئيسية ألقاها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وحملت عنوان «طموح الشباب»، سبقتها كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، كشفت خلالها عن مبادرة مهمة إطلاق «إبداع – جائزة الإعلام للشباب العربي»، إحياءً للجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، وحملت آنذاك اسم «جائزة إبداع لطلاب الإعلام»، تأكيداً على حرص دبي على إيجاد المحفزات اللازمة للشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية في مجال العمل الإعلامي.

طموح الشباب

وفي كلمته أمام المنتدى، أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أن المنتدى يمثل فرصة نموذجية للقاء جموع شابة ملهمة لتبادل الأفكار والخبرات، من أجل إعداد الشباب ليكونوا قادة ومبتكرين تسعى لتجسيد طموحات أوطانهم.

وقال معاليه: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بقوة الشباب، ودورهم الحيوي في بناء مجتمعاتهم وتطويرها، لذا نلتزم باستمرار بدعمهم وتمكينهم ليكون لهم دور أساسي وفاعل في تحقيق رؤانا نحو المستقبل وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم الأجيال القادمة، ويعزز مكانتنا إقليمياً وعالمياً». وأضاف معالي النيادي: «نلتقي اليوم في هذا المنبر كشباب عربي متحمس لصناعة المستقبل من خلال الحوار البنّاء، والعمل المشترك لصياغة رؤية إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات شبابنا وتسهم في تحقيق أهدافهم في العصر الرقمي، نحن بحاجة إلى أصوات شبابية تجسد التنوع والابتكار، وتسلط الضوء على قضايا اليوم بطرق جديدة وملهمة».

ولفت معاليه إلى ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب، وتشجيعهم على استخدام قدراتهم الإبداعية والتكنولوجية لتطوير محتوى إعلامي يسهم في تشكيل مستقبل أفضل، ويعكس ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية العربية القائمة على السلام والتعايش.

تغيير مستدام

ووجه معالي النيادي، الدعوة للشباب ليكونوا رواداً في فضاء الإعلام الرقمي، وأن يعملوا على تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام، مؤكداً أن دورهم حاسم في صياغة الاتجاهات وتحديد مسارات التطور بما يملكونه من ملكات الإبداع والابتكار، ليسهموا في إثراء المشهد الإعلامي بفكرهم الواعي وإدراكهم لمتطلبات بناء أسس غدٍ أكثر إشراقاً. ولفت معالي سلطان النيادي، إلى أن دور الشباب في ابتكار إعلام المستقبل لا يقتصر على مجرد تبني التكنولوجيا الحديثة، بل يتعداها إلى تشكيل رؤية جديدة للإعلام، وتقديم محتوى مؤثر يمنح أفراد المجتمع الإيجابية، ويلهمهم ليكونوا مشاركين في تحقيق الإنجازات، مشيراً معاليه إلى أن التواجد الكبير للشباب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يمنحهم القدرة على توجيه رسائلهم وآرائهم بسهولة وتأثير كبيرين.

فرصة مثالية

وأكد معاليه أن المنتدى الإعلامي العربي للشباب يمثل فرصة مثالية لوضع أسس الاستثمار في تنمية قدرات الشباب الموهوب في عالم الإعلام، وتأكيد فرص مشاركتهم الإيجابية في صنع مستقبله، من خلال التدريب والتأهيل المستمر من أجل تطوير مهاراتهم في المجالات الإعلامية على تنوع أشكالها، ما يسهم في تعزيز تنافسيتهم في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وشدد معالي سلطان النيادي، على أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في صناعة المحتوى الإعلامي الداعم للتوجهات التي تخدم في بناء مجتمعات طموحة ومتماسكة، كون الشباب يمثلون محرك التغيير نحو عالم أكثر تطوراً وتنوعاً.

وفي ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إلى الاستفادة من المنتدى كفرصة حقيقية للشباب للتعلّم والتطوّر وبناء شراكات جديدة تؤكد تميزهم وتفوقهم في المجال الإعلامي، ما يؤكد قوة الرسالة التي سيشاركون في صنعها وتأكيد تأثيرها على مستوى العالم.

مكانة رائدة

وفي هذه المناسبة، أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن إطلاق قمة الإعلام العربي يعكس المكانة الرائدة التي تتميز بها دبي كحاضرة للإعلام والإعلاميين، بل والمبدعين في شتى المجالات. وقالت إن تصدر «المنتدى» أعمال القمة مع انطلاقها، ما هو إلا تأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات ودبي بفئة الشباب.

وقالت منى المري: «الإمارات وقيادتها الرشيدة قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في دعم الشباب وتمكينهم من تصدر جهود التطوير في شتى القطاعات الحيوية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منح الشباب الفرصة كاملة لإثبات جدارتهم بتحمل المسؤولية، ومن مدرسة سموه تخرجت أجيال من قيادات شابة تميزت ووصلت إلى العالمية في شتى المجالات».

وأضافت: «اليوم، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، نواصل العمل على تأصيل مبادئ أرستها هذه المدرسة الفكرية الفريدة، حيث سيظل الشباب الرهان الأهم في جهود تطوير القطاع الإعلامي، فهم الأقدر على صنع إعلام متطور يحقق متطلبات التميز في المستقبل».

وخلال الكلمة الترحيبية التي ألقتها الدكتورة ميثاء بوحميد في مستهل الدورة الثانية للمنتدى الإعلامي العربي للشباب، لفتت مديرة نادي دبي للصحافة، إلى اتساع مساحة التحولات الإعلامية في المنطقة، حيث زادت من سرعة المتغيرات العالمية على كافة الأصعدة، فيما ظل الثابت الوحيد في معادلة التغيير سريعة الوتيرة هم الشباب الذين وصفتهم بأنهم عنوان المرحلة وأساس المستقبل.

وأكدت بوحميد، أن إطلاق هذا المنتدى الذي يعقد دورته الثانية هذا العام، جاء بناءً على ثقة راسخة بأن أي حوار حول مستقبل الإعلام لا يتحقق إلا بمشاركة الشباب أنفسهم، وعبر إتاحة الفرصة كاملة لهم للقاء أبرز الوجوه الإعلامية وتبادل الرؤى والأفكار معهم، حيث جاء المنتدى ليكون بمثابة المنصة التي تتيح لهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم الناجحة، بل ليكونوا شركاء حقيقيين في رسم ملامح المستقبل المأمول للقطاع الإعلامي في العالم العربي.

ونبهت الدكتورة ميثاء بوحميد، إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ما دعا إلى سرعة المبادرة لأخذ زمام المبادرة استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والسعي إلى توحيد الجهود من أجل تلبية طموحات خريجي الإعلام والشباب في كافة القطاعات الإبداعية، مؤكدة الانحياز الكامل لهذه الفئة المهمة ولما تحمله من أفكار مبدعة من شأنها إحداث نقلات نوعية حقيقية في المجال الإعلامي.

بناء مستقبل

وكشفت د. ميثاء بوحميد خلال كلمتها الترحيبية بضيوف المنتدى الإعلامي العربي للشباب عن إطلاق «إبداع - جائزة الإعلام للشباب العربي»، حيث قالت: «نسير على خطوات قيادتنا الرشيدة في تحفيز الشباب وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم لبناء مستقبل الإعلام، فاهتمام دولة الإمارات بمشاركة الشباب في قطاع الإعلام ليس وليد اليوم، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2001 «جائزة إبداع لطلاب الإعلام»، لتشجيع المواهب المبدعة، حيث يمثل الابتكار والتجديد أهم مقومات النجاح في هذا القطاع، واليوم يسعدنا ويشرفنا أن نحيي هذه الجائزة لتعود بعد أكثر من 20 عاماً بحلة جديدة تواكب التطور الحاصل في قطاع الإعلام، وتشمل جميع طلبة وطالبات الإعلام العرب لتحفزهم على الوصول إلى أعلى مستويات التميز، كذلك ستدعم الجائزة القطاعات الإعلامية الإبداعية بكوادر شابة تملك الأدوات والمهارات والمواهب لمواكبة المستقبل». وكشفت د. بوحميد، عن فئات الجائزة والتي ستضم سبع فئات : فئة التصوير الفوتوغرافي، فئة ⁠البودكاست، ⁠فئة الفيديو القصير، الألعاب الإلكترونية، فئة الانميشن، ⁠فئة الغرافكس، وفئة التقارير الصحافية.

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