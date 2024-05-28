مكتبة محمد بن راشد تنظم معرضاً للصحافة العربية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تشارك «مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» في أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، من خلال تواجدها في «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» وسط جمع إعلامي هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تعكس مشاركتنا في قمة الإعلام العربي 2024 التزامنا الراسخ بتعزيز الحوار الثقافي والمعرفي بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الإعلاميين والصحفيين، الذين يسهمون بدور محوري في نقل المعرفة وتوعية الجماهير، كما تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتفاعل مع نخبة من الإعلاميين والمثقفين من مختلف أنحاء الوطن العربي ومحطة لبناء جسور التواصل والتعاون معهم».

وتابع: «نؤمن بأن الصحافة تمثل جزءاً أساسياً من تراثنا الثقافي والحضاري، ولا يمكن فصلها عن ذاكرة الأمة وهويتها، وفي إطار هذه الرؤية، ننظم معرضاً ضخماً للصحافة العربية يحتضن أكثر من 600 دورية تتناول موضوعات ومجالات مختلفة، موزعة على 7 أقسام رئيسية، ليقدم تجربة استثنائية ورحلة ملهمة للزوار والمثقفين والصحفيين بين سطور وصفحات التاريخ، بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة في إبراز دور الإمارات كمركز حضاري وثقافي مهم وملهم على صعيد المنطقة».وأوضحت أمل مالك البلوشي، رئيسة قسم التسويق والاتصال بمكتبة محمد بن راشد أن الثقافة والإعلام لا ينفصلان، وكلاهما يُكمّل دور الآخر، في إعلاء قيمة المعرفة، وصناعة وعي الشعوب.

وأفادت أن مكتبة محمد بن راشد التي تعد معلماً حضارياً ومنارة معرفية مهمة في قلب دبي النابض بالحضارة والثقافة والعلوم، تشارك في القمة إيماناً بدورها المعرفي والتنويري المحوري، وحرصاً على تعزيز العلاقات مع الإعلاميين الحاضرين، سواء كانوا من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وتابعت: «لدى المكتبة ذخيرة من الإصدارات الصحفية النادرة، التي سنحرص على أن يطلّع الإعلاميون المشاركون عليها، بما يقيم جسور التواصل بين المكتبة والإعلام»، موضحةً أن المكتبة بصدد تنظيم معرض متخصص تحت عنوان «معرض الصحافة العربية» في يونيو المقبل، وسيشكل محاولة جادة للغاية للاقتراب حثيثاً من تاريخ الصحافة الإماراتية والعربية ومراحل تطورها.

وأشارت أمل مالك البلوشي إلى أن المعرض يأتي في إطار رؤية المكتبة الهادفة إلى الحفاظ على التراث التاريخي للدولة، والمعلوم بالضرورة أن توثيق هذا التراث لا يمكن أن يحقق الاكتمال، بغير الاستناد إلى المصادر الصحفية، باعتبارها من أهم مصادر البحث الاجتماعي والتاريخي».

وأردفت بأن التجربة الصحفية الإماراتية تتحلى بروح تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعتبر شاهداً لا يجوز تجاهله حين نتطرق إلى المسيرة النهضوية التي قطعتها الدولة في ومضة زمنية.

ولفتت إلى أن مشاركة المكتبة في القمة تتضمن نشاطات إثرائية متنوعة، إذ سنستعرض عدداً من النسخ الأصلية لدوريات وصحف إماراتية وغير إماراتية، وسنتواصل مع الحضور بحيث يتعرفوا على برنامج المعرض المزمع.وأضافت: من المقرر أن يقدم المعرض لضيوفه الإعلاميين أكثر من 600 نسخة أصلية لدوريات يعود بعضها إلى بدايات تأسيس الدولة قبل أكثر من نصف قرن.وتؤكد البلوشي أن الفريق الإداري المسؤول عن المكتبة سيتواصل مع نخبة من رموز الإعلام المحلي والعربي، لمناقشة فعاليات المعرض، واستقبال أي أفكار يمكن أن تساهم في تحقيقه أهدافه.

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