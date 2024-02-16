محمد بن راشد: تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ كان من أوائل الصناعيين في دبي

المصدر: البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته .. كان رحمه الله متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال من خلال ترؤسه لغرفة تجارة وصناعة دبي ومن أوائل الصناعيين في الإمارة .. نسأل الله لأهله السلوان .. وله الفردوس الأعلى من الجنان".

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