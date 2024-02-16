مكتوم بن محمد: حسن بن الشيخ سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حسن محمد بن الشيخ، مؤكداً أنه سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فقدت دبي حسن محمد بن الشيخ أحد خيرة رجالاتها».

وأضاف سموه أن الراحل «ترأس غرفة تجارة وصناعة دبي لسنوات وساهم في تطويرها، كما كانت له بصماته ومساهماته الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية».

وتابع سموه: «خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وسيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها».

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