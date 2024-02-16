وفاة حسن بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهمت في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية

المصدر: البيان

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رحل رجل الأعمال الإماراتي البارز حسن محمد بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهم خلالها في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية.

وللفقيد الراحل بصمات خالدة على قطاع الصناعة والتجارة في دبي من خلال عمله كرئيس سابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي على مدار 13 عاماً في الفترة بين 1997 و2000.

ونعت الراحل مؤسسات وشخصيات إماراتية بارزة ، فقد نعته غرف دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس قائلة: نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/9D1vHxnn9B — Dubai Chambers (@DubaiChambers) February 15, 2024

كما نعاه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستذكراً مزاملته للفقيد في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: "نسأل الله أن يتغمد الرجل الفاضل حسن بن الشيخ بواسع رحمته، زاملته في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعملت معه حين تولى رئاسة المجلس وأسرني بكرمه وشهامته ونبل أخلاقه. خالص التعازي إلى أسرة الفقيد راجين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نسأل الله أن يتغمد الرجل الفاضل حسن بن الشيخ بواسع رحمته، زاملته في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعملت معه حين تولى رئاسة المجلس وأسرني بكرمه وشهامته ونبل اخلاقه. خالص التعازي إلى أسرة الفقيد راجين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/1WPT3IV1Po — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 14, 2024

وأشاد رجل الأعمال خلف الحبتور بمناقبه ونبله وكرمه وبالابتسامة التي لاتفارق وجهه : «وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم، ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة حسن بن الشيخ. هذا الرجل الخلوق الذي لم تكن الابتسامة تفارق وجهه، لا يذكره أحد ممن عايشه أو عرفه إلا ويشهد له عن نبله وكرمه وشهامته. ساهم في نهضة #دبي وإزدهارها. أتقدم بأحر التعازي لأبنائه د. أحمد حسن بن الشيخ، وناصر حسن بن الشيخ، وكل أفراد عائلته الكريمة سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

«وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون»

صدق الله العظيم



ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة حسن بن الشيخ. هذا الرجل الخلوق الذي لم تكن الابتسامة تفارق وجهه، لا يذكره أحد ممن عايشه أو عرفه إلا ويشهد له عن نبله وكرمه وشهامته. ساهم في نهضة #دبي… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 16, 2024

ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة في جامع الشهداء بمقبرة القصيص، وتقبل التعازي لمدة 3 أيام بدءاً من عصر يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً ومن الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً.



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