وزراء ومسؤولون يعزّون في وفاة حسن بن الشيخ

المصدر: دبي - البيان

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قدم عدد من الوزراء والمسؤولين واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ. وقدم واجب العزاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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