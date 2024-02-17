حسن بن الشيخ.. قامة وطنية وأحد رواد نهضة دبي التجارية والصناعية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودعت إمارة دبي ودولة الإمارات قامة وطنية، وشخصية اقتصادية بارزة عملت بكل جد واجتهاد في المراحل الأولى، وتعد أحد رواد نهضة دبي التجارية والصناعية.. الفقيد حسن محمد بن الشيخ، الذي كان مثالاً يحتذى به في العمل والجد والاجتهاد، ومدرسة في الأخلاق، عرف بأخلاقه وعطائه وحرصه الكبير على تعزيز ريادة دبي في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية.

كان حسن محمد بن الشيخ أحد اقتصاديي دبي الأوائل الذين كان لهم دور كبير في نهضتها التجارية والصناعية، تقلد الفقيد العديد من المناصب من ضمنها رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي لمدة 3 سنوات خلال الفترة ما بين 1997 و2000، وذلك بعد شغل منصب النائب الثاني للرئيس خلال الفترة 1983 و1997، لذلك كان له دور كبير في تعزيز نمو النشاط التجاري في دبي.

ولد حسن بن الشيخ في دبي عام 1936، ونشأ في بيئة تجارية عريقة، إذ أسس والده الشيخ محمد بن الشيخ شركة «بن الشيخ»، والتي أصبحت لاحقاً إحدى أكبر الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سار حسن بن الشيخ على خطى والده، وبدأ مسيرته المهنية في سن مبكرة، حيث انضم إلى شركة العائلة.

وبفضل ذكائه وروحه المبادرة، ساهم بشكل كبير في توسيع وتطوير أعمال الشركة، وجعلها من روّاد القطاع الخاص في دبي.

إرث وطني

ترك بن الشيخ إرثاً وطنياً هائلاً، حيث كان أحد أبرز رواد الأعمال في دبي، الذي استطاع من خلال أعماله ومشروعاته الارتقاء بالصناعة الوطنية من المحلية للعالمية متسلحاً بالابتكار والإبداع، حيث عاش حسن بن الشيخ حياة حافلة من العطاء والمساهمة الفاعلة في مسيرة دبي الاقتصادية وفي قطاع الأعمال، ونعاه عدد من المسؤولين وقيادات الأعمال وممن عاصره في فترات حياته المفعمة بالعمل والجهد والمثابرة، مشيدين بدوره الكبير في الغرفة وفي العديد من القطاعات الاقتصادية.

أسس حسن بن الشيخ العديد من الشركات التي حققت نجاحات كبيرة والتي كان من ضمنها «مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات» وذلك عام 1959، في دبي، والتي سرعان ما تحولت بفضل النجاحات التي حققتها إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في العديد من الصناعات من ضمنها صناعة الورق، والمستهلكات الصحية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، ما دخلت المجموعة على قطاعات العقارات والتجارة العامة. وباتت المجموعة اليوم سلسلة كبيرة من الشركات والمصانع والتي من أهمها «مصانع حسن بن الشيخ للصناعات الغذائية»، و«مصنع حسن بن الشيخ لصناعات الورق والمستهلكات الصحية والبلاستيك»، و«شركة حسن بن الشيخ للتجارة العامة»، و«شركة حسن بن الشيخ العقارية»، و«المطبعة العصرية ومكتبتها»، و«شركة مودرن فود».

إسهامات

كان للفقيد من خلال مسيرته العملية في غرفة دبي إسهامات كبيرة في تطوير الغرفة والقطاعات الاقتصادية كافة، لا سيما القطاع الصناعي باعتباره رجل صناعة في الأساس، كما كان له دور كبير في ترويج الاستثمار في دولة الإمارات ودبي في جميع دول العالم، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية، لا سيما الشركات الناشئة. كان الفقيد شخصية محبوبة مـن الجميع، ودمث الأخلاق لا يتأخر عن أي مبادرة في صالح دبي أو الغرفة، وكان لمقترحاته دور كبير في نهضة دبي الاقتصادية، كما لم يتأخر عن تقديم النصيحة للتجار والمستثمرين طـوال سنوات عمره، رحمه الله.

بصمة

ونعت غرفة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» الراحل قائلة: «نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز