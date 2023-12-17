نواف الأحمد في ذمة الله ومشعل الأحمد أميراً للكويت

المصدر: (الكويت ـ البيان، وكالات)

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فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية أحد قادتها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أمس، عن عمر 86 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء، كرس حياته خلالها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى أخاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأمر سموه بإعلان الحداد 3 أيام، اعتباراً من أمس، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج. كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ نواف الأحمد، اليوم، بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «إن الراحل الكبير كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك». كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمير الراحل. وقال عبر منصة «إكس»: «إن المغفور له خدم وطنه ستة عقود، وأدى أمانته بكل إخلاص وحط رحاله عند غفور كريم».

كما نعى كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمير الكويت الراحل. وتقدموا بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب الكويتي.

وأعرب العديد من قادة العالم عن تعازيهم للشعب الكويتي، وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية الحداد الرسمي.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، أمس، ونادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت عملاً بأحكام الدستور في شأن أحكام توارث الإمارة. وأعلن المجلس الحداد الرسمي أربعين يوماً، وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام.

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