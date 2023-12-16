ناعياً نواف الأحمد.. خالد بن محمد بن زايد: فقدنا قامة كبيرة وقائداً مخلصاً لشعبه ووطنه

المصدر: وام

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أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم.. داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: "فقدنا اليوم قامة كبيرة وقائدا مخلصا خدم بلده وشعبه في المناصب التي تقلدها لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت الشقيقية إقليميا ودوليا، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ودعا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز ويديم عليهم الرفعة والعزة.

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