مكتوم بن محمد ينعى نواف الأحمد الصباح

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتقدم سموه بخالص التعازي والمواساة لأهل الكويت.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت لوفاة المغفور له بإذن الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وندعو الله أن يتغمد فقيد العالم العربي والإسلامي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان".

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