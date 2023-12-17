لطيفة بنت محمد: صادق المواساة إلى الشعب الكويتي الشقيق

المصدر: دبي- البيان

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أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويحمي دولة الكويت وشعبها. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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