أحمد بن محمد ينعى أمير الكويت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم سموه بخالص العزاء لأهل الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية في الفقيد.

وقال سموه عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي لأهلنا في الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وشعب الكويت الصبر والسلوان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز