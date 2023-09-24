محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام مهنئين الملك سلمان: نشارككم أفراح اليوم الوطني وراية مجدكم خفاقة

المصدر: أبوظبي - البيان، ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر منصة «إكس»: نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «إكس»: نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم، وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، وكل عام وأنتم بخير، وشعبكم إلى خير، وراية مجدكم خفاقة عالية.

وبعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالمناسبة.

وقال سموه عبر «إكس»: «كل عام ورايتكم خفاقة وإنجازاتكم مستمرة في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالمناسبة. ودوّن سموه عبر «إكس»: «لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله».

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