مكتوم بن محمد: يجمعنا مع السعودية مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .

وقال سموه عبر منصة إكس "نهنئ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ، لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله."

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