محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والرخاء والمجد

المصدر: أبوظبي - البيان، ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ببرقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تغريدات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «إكس»: أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، ونشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في إكس: كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير.. وراية مجدكم خفاقة عالية. ودون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عبر حسابه في منصة «X»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم عليها عزها ورفعتها وازدهارها.. نعتز بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والسعودية وبالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على جميع الصعد».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ببرقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة، ببرقية تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة؛ تجمعنا مع أشقائنا في المملكة علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تزداد قوة ومتانة انطلاقاً من أواصر المحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين؛ أدعو الله تعالى أن يحفظ المملكة، وأن يديم على قيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق نعمة الرخاء والأمان والازدهار.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ببرقيات تهنئة مماثلة، إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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