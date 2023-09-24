صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 93، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال معاليه في برقية بعثها إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية إن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد معاليه بهذه المناسبة الجليلة أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل تجسيداً حقيقياً للعلاقات الأخوية الصادقة بين قيادتي وشعبي البلدين، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة وقد حققت المملكة ما تصبو إليه من إنجازات في مختلف المجالات.

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