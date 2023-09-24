مطار الشارقة يحتفي بالمسافرين السعوديين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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احتفى مطار الشارقة الدولي بالمسافرين السعوديين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية في ظل العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وتقديراً لاختيار عدد كبير من السعوديين مطار الشارقة مركزاً مفضّلاً للسفر لهم.

وذكرت هيئة مطار الشارقة الدولي أن نسبة المسافرين السعوديين وصلت إلى ما يقرب من 10% من مجموع المسافرين عبر مطار الشارقة حتى نهاية شهر أغسطس وهي مليونان و5 آلاف مسافر بزيادة بلغت 57.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج انسجاماً مع الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي بتقديم الخدمات الرائدة واعتماد أحدث التقنيات والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية.

واحتفاء بهذه المناسبة توجّه الموظفون بعبارات التهنئة للمسافرين ووزّعوا عليهم الهدايا والضيافة العربية كما عبّر المسافرون عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تمثّل أصالة العادات الإماراتية وعن رضاهم عن مستوى الخدمات الرائدة التي يقدمها المطار وتجربة السفر المخصّصة التي يحظى بها كل مسافر.

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