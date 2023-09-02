في سابقة عالمية.. إطلاق كتاب سموه «من الصحراء إلى الفضاء» من محطة الفضاء الدولية
محمد بن راشد: بدأنا من صحراء الإمارات ووصلنا إلى صحراء المريـخ وفي الـ 50 المقبلة ستكون أحلامنا أكبر
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بعنوان «من الصحراء إلى الفضاء» إذ تم إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، في سابقة عالمية.
وقام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقطع من العمل الذي يوثّق من خلال ٥ قصص محطات مهمة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها الإمارات نحو العالمية. ويشارك سموه من خلال الكتاب الجديد ملايين الأطفال، في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، ذكريات حول أهم المواقف التي شكّلت منعطفات مهمة في مسيرة الإمارات.
وقالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يعرض الكتاب محطات ومواقف مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتاريخ دولة الإمارات، ويقدم بلغة سهلة وأسلوب سلِس مجموعة من التجارب المرتبطة بإنجازات كبيرة تحققت بفضل رؤية قائد استثنائي، لا يدخر جهداً في سبيل رِفعة وطنه وسعادة شعبه».
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