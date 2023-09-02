سلطان النيادي: محمد بن راشد يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن كتاب «من الصحراء إلى الفضاء» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل، وقال النيادي في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: يسعدني أن أشارككم من الفضاء كتاب «من الصحراء إلى الفضاء»، وأضاف «يضم الكتاب قصصاً ملهمة من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يسردها لأطفال الإمارات والعالم بأسلوب ممتع» .

ونشر مقطع فيديو يسرد فيه قصة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن الكتاب حول «مسبار الأمل» ورحلة طموح زايد نحو الفضاء، حيث قال سموه: «علمني أبي الكثير عن الصحراء في صغري وكيف يمكن العيش فيها، زرع فيَّ مهارات النجاة في الصحراء، والتعايش مع سباعها وغزلانها في بردها وحرها، والاستدلال بالنجوم في سمائها، والآن بعد أن وصلنا الفضاء أتساءل هل تخيلت في طفولتي وأنا أتأمل النجوم مع أبي في ليالي الصحراء أننا سنصل ذات يوم للمريخ»؟!

وتابع «وفي عام 1976 اجتمع الشيخ زايد رحمه الله مع الخبراء من وكالة ناسا، وكان هذا طموحه، واليوم حقق عيال زايد الحلم وأوفوا بعهد القائد المؤسس، وفي عام 2020 وقعت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القطعة الأخيرة من هيكل مسبار الأمل والتي حملت عبارة قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء، واليوم نحتفل بعودة رائد الفضاء الإماراتي وصاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب سلطان سيف النيادي، احتفاء بثمرة عمل الشيخ زايد، والشيخ راشد طيب الله ثراهما في بناء الإنسان لنثبت للعالم أن المستحيل ليس موجوداً في معجم الإماراتي والإماراتيين».

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