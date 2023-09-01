«دبي للإعلام» توفر تغطية استثنائية لعودة سلطان النيادي من الفضاء عبر قنواتها ومنصاتها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للإعلام اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من الفضاء عبر قنواتها ومنصاتها.

وستشمل هذه التغطية بثاً تلفزيونياً مباشراً على الهواء مباشرة لمختلف مراحل عودة سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة فضائية قام بها رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، قام خلالها بإنجاز 200 تجربة علمية لصالح 5 وكالات فضاء وجامعات محلية وأجنبية.

ويمكن للمشاهدين والمستمعين متابعة البث الحي لرحلة العودة عبر قناة تلفزيون دبي وسما دبي ومنصات المؤسسة، بدءاً من انطلاق رحلة العودة التي يتوقع أن تتم في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد (2 سبتمبر الجاري)، وانفصال مركبة دراغون التي تقل الطاقم CREW6 الذي يضم سلطان النيادي ورائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، عن المحطة الدولية، في ختام المهمة التي انطلقت في الثاني من مارس الماضي واستمرت ستة أشهر.

وتشمل تغطية قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام لحظة وصول النيادي إلى الأرض، حيث يتوقع هبوط المركبة دراغون في مياه ساحل فلوريدا في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الثالث من سبتمبر.

وقال سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام: «سطر سلطان النيادي إنجازاً تاريخياً جديداً يُضاف إلى سجل الإنجازات المتتالية التي تحققها الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، وقد سخّرت مؤسسة دبي للإعلام إمكاناتها البشرية والتقنية لتغطية هذا الحدث المهم ومواكبته لحظة بلحظة».

وأضاف سعود الدربي: «تأتي تغطيتنا الشاملة المباشرة للحدث في إطار التزام مؤسسة دبي للإعلام بدعم مسيرة التنمية الزاهرة للدولة في ظل قيادتها الرشيدة، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والمنجزات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الفضاء الذي حققت فيه الدولة نجاحاً استثنائياً، حيث تجسد مهمة «طموح زايد2» العزيمة الإماراتية التي أتاحت لها تصدر مؤشرات التنافسية الدولية، وستظل مؤسسة دبي للإعلام مواكبة لكل منجز إماراتي وداعمة لنجاحات شباب الوطن عبر كافة منصاتها الإعلامية».

فرق عمل

وقالت ريم المري مديرة مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام: استعدت فرق العمل في مركز الأخبار لتوفير تغطية مباشرة وشاملة لعودة النيادي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، حيث قام فريق الإنتاج المسؤول بتحضير خطة تغطية متكاملة لضمان تمتع مشاهدي ومتابعي قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام في الإمارات ومختلف دول العالم بفرصة متابعة هذا الحدث المهم لحظة بلحظة على الهواء مباشرة. يتعدى دور مؤسسة دبي للإعلام عن كونها مؤسسة إعلامية بل نحرص في توجهنا على بث قيم دولة الإمارات وتكريس رسالتها في التقدم والتطور وخدمة الإنسانية.

وارتكزت مهمة الطاقم CREW6 الذي يضم رائد الفضاء سلطان النيادي، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية، للقيام بها على متن محطة الفضاء الدولية، وتشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع. كما شارك النيادي في أنشطة مختلفة إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، حيث تضمنت أبحاثاً حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاف الأجواء بين الفضاء والأرض. بالإضافة إلى القيام بالتجارب الاختبارية متعلقة بالفيزياء الفضائية وفهم كيفية تفاعل المواد التي تم إنتاجها على الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

تأتي تغطية مؤسسة دبي للإعلام لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي حرصاً منها على الوصول لكافة أطياف النسيج الإماراتي، ونشر قصص نجاحات وإنجازات ملهمة لدولة الإمارات والإنسانية.

تغطية

تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، ومن المقرر ألا تبدأ عملية الهبوط قبل الساعة 8:58 صباحاً.

وشارك سلطان النيادي، خلال هذه المهمة التي امتدت لـ6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

وشملت مهمة سلطان جانباً مجتمعياً أيضاً، تبلور في سلسلة «لقاء من الفضاء»، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبين للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

طموح زايد 2 - العودة



2 سبتمبر

الانطلاق | 3:00 - 5:30 مساءً

ساعتان قبل انفصال المركبة دراغون عن محطة الفضاء ودخولها في مدارها حول الأرض، يشمل هذا الجزء المادة المنتجة والبث الحي من مركز الفضاء التابع لناسا في هيوستون والمحطة الأرضية في دبي.



3 سبتمبر

الوصول | 8:30 - 10:30 صباحاً

تشمل التغطية وصول الكبسولة دراغون ونزولها في مياه الأطلسي وخروج سلطان وزملائه إلى سفينة تنقلهم إلى هيوستن.

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