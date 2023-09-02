النيادي في وداع طاقم «كرو 6»: نعمل كعائلة لأهداف سامية

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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نشر رائد الفضاء سلطان النيادي في حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو مع قرب إنجاز مهمته التاريخية على متن المحطة الدولية والعودة إلى الأرض، برفقة زملائه طاقم «كرو 6» قال فيه: «شكراً للجميع ولكل من قدم المساعدة في إنجاز أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، 6 أشهر من الأبحاث والدراسات العلمية، والتجارب والسير في الفضاء، شاركنا خلالها المجتمع علوم الفضاء وأهميته ولماذا نذهب إليه كرواد؟

حيث إننا نعمل هنا كعائلة واحدة، لأهداف سامية، وهي منفعة البشرية»، وأضاف: «الحمدلله الذي وفقنا في تمضية 6 أشهر على متن المحطة الدولية، والتي أعتبرها مرّت سريعاً، لكننا مستمرون في نشر العلوم عند العودة إلى الأرض، ونراكم على خير، وهذه المهمة لن تكون النهاية، بل ستتبعها مهام أخرى بالمستقبل القريب».

وأضاف: «أن أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، تمثل دفعة قوية للقيام بمهام جديدة تقودها منطقة الشرق الأوسط»، كما أنه يرغب في تكرار تجربته مع الطاقم ذاته «كرو 6» 100 %، لما لمسه من تعاون وتآلف بين الرواد، ما أكسبه تجربة رائعة وسط هذه العائلة الرائعة.

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