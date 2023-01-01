محمد بن زايد ومحمد بن راشد: 2023 عام خير وسلام وسعادة لبلادنا والعالم

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بالعام الميلادي الجديد، وتمنى سموهما أن يكون عام خير وسلام وسعادة لبلادنا والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في حساب سموه عبر «تويتر»، أمس: «عام جديد.. أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير وسعادة وتوفيق ونماء لبلادنا والعالم». وأضاف سموه: «مع ترحيبنا بالعام الجديد، نتأمل بامتنان، مدى ما وصلنا إليه كشعب، ونجدد عزمنا على صناعة مستقبل أكثر إشراقاً معاً.

ندعو الله أن يجلب العام المقبل السلام والسعادة لشعب الإمارات والمنطقة والعالم». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حساب سموه عبر «تويتر» : «عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل… وعام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم… 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع».

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