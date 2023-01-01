فرق العمل في دبي.. جهود جبارة لإنجاح الاحتفالات

المصدر: دبي - ماجد الدباس

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كالعادة السنوية، أبهرت دبي العالم وحبست أنفاس ساكنيه لحظة دق الساعة عقاربها عند الـ12 منتصف ليل الأول من يناير، فكانت دبي خريطة فسيفسائية لشتى أشكال الأفراح والاحتفالات، متوجة بعرض برج خليفة الذي لا يضاهيه عرض في العالم بأسطوريته وتفاصيله الساحرة ضمن هذه التحفة العمرانية الخالدة.

ووسط أجواء الفرح والسعادة والعروض الجميلة، كان جنود مجهولون ومعلومون يلبون نداء الواجب بأعلى جاهزية، مسطرين صورة ناصعة في العمل بروح الفريق والتفاني في سبيل إنجاح أضخم الفعاليات العالمية السنوية، التي تهفو قلوب العالم لرؤيتها في قلب دبي.

شرطة دبي قامت بجهود نوعية في سبيل حفظ الأمن وتسهيل حركة الحضور، تقدمها معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي تفقد غرفة عمليات منطقة برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد، للوقوف على سير الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة في دبي.

وليس ببعيد عن ميدان الشرطة، قدمت كوادر هيئة الطرق والمواصلات مثالاً يحتذى في العمل المنتظم والفعالية في الاستجابة للمتغيرات منذ ساعات صباح 31 /‏12، إذ انتشرت فرق العمل في الطرق والمناطق لتنفيذ المهام.

وتدريجياً أغلقت الهيئة الطرق المحيطة بمناطق الاحتفالات، وعلى رأسها بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي السفلي، لتسهيل حركة المشاة، علاوة على توفير المواقف للزوار ومراقبة حركة السير من خلال مركبات القيادة الميدانية.

جهود كبيرة وجاهزية عالية جسدتها فرق هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمختلف المواقع الميدانية ومراكز التحكم بالمرور وحركة المواصلات العامة ومترو دبي.

الدفاع المدني بدبي أيضاً كان على قدر الحدث وبأعلى جاهزية، وانتشرت مرتباته في مختلف مناطق الإمارة لتقديم المساعدة لكل من يطلبها خلال الحدث. وفي السياق نفسه كان لفريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دور بارز في إنجاح الحدث عبر توسيع دائرة العمل وتقديم الخدمات السريعة لحضور حفل رأس السنة.

بدوره، وإنجاحاً للفعاليات أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً تفاعلياً لأفضل وجهات دبي لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة في دبي، استفاد منه الحضور في التعرف على الأحداث.

وجود أمني لضمان انسيابية الحركة

الفرق النسائية بشرطة دبي في الميدان

فرق طرق دبي أسهمت بفاعلية في إنجاح الاحتفالات

فرق إسعاف دبي حاضرة بالموعد دائماً

الابتسامة دائماً حاضرة

الجولات التفقدية من المسؤولين للفرق الميدانية

حافلة مجهزة كمستشفى ميداني عند الضرورة

فرق إسعاف دبي تنجز مهمتها بنجاح

رقابة متواصلة لكل التفاصيل

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