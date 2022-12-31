دبي تبهر العالم في احتفالات أسطورية بالعام الجديد

المصدر: البيان

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أبهرت دبي الملايين حول العالم، خلال احتفالاتها الأسطورية بالعام الجديد 2023، حيث تلألات سماؤها بعروض الليزر والضوء والألعاب النارية التي استقطبت مئات الآلاف من الزوار، وتابعها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم بواسطة البث المباشر، ما جعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهدة في العالم.

وتمثل الاحتفالات برأس السنة الجديدة في دبي حدثاً سياحياً استثنائياً بامتياز، حيث شهدت "وجهات دبي" الرئيسية مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة، بجانب عدد من الحفلات الموسيقية المميزة منها حفل نجمة الغناء العالمية كايلي مينوغ، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية المختلفة، والأنشطة العائلية، والسحوبات والجوائز، وعروض الدرون الضوئية، ما يجعل دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد.

وسخرت دبي جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار، بقوة بشرية تبلغ 10 آلاف و597 عنصراً، و 5800 رجل أمن، و1420 متطوعا، و3651 من الدوريات والآليات، و45 زورقا بحريا، وذلك في مواقع الاحتفالات ومشاهدة العروض والألعاب النارية، في مختلف مناطق إمارة دبي، ما أتاح للجميع متابعة الفعاليات دون التكدس في مناطق بعينها.

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