الألعاب النارية تضيء سماء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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ازدانت سماء مختلف إمارات الدولة بالألعاب النارية لحظة انتصاف ليلة أمس، معلنة دخول العام الجديد 2023.

وشهد كورنيش العاصمة أبوظبي ومناطق مختلفة فيها عروضاً جميلة أبهرت حاضريها، الذين قدموا بالآلاف.

وعلى كورنيش رأس الخيمة وحديقة المجاز في الشارقة رسمت الألعاب النارية لوحة فنية مبهرة مع اللحظات الأولى لدخول العام الجديد.

احتفالات مبهرة بالشارقة

عروض الدرون في رأس الخيمة تخطف الأنظار

رأس الخيمة ازدانت بالألعاب النارية

جانب من الفعاليات في واجهة المجاز المائية بالشارقة

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