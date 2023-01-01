من دبي للعالم.. كل عام وأنتم بخير

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت دبي العام الجديد 2023 باحتفالات وعروض للألعاب النارية في مختلف مناطق الجذب بالإمارة، وكان في مقدمة العروض عرض برج خليفة الذي كان محط أنظار العالم.

وشهد 30 موقعاً في دبي حفلات موسيقية مميزة وعروضاً ترفيهية مختلفة، وأنشطة عائلية، وسحوبات على الجوائز، وعروض الدرون الضوئية، علاوة على الألعاب النارية وعروض الليزر.

وأقيمت الفعاليات في برج العرب، وبرواز دبي، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وجميرا بيتش ريزيدنس، وشملت نادي الغولف في عقارات جميرا للغولف، ونادي الإمارات للغولف، ونادي مونتجمري للغولف دبي، ونادي المرابع العربية للغولف، وتوب غولف دبي، أيضاً منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، ومنتجع ون آند أونلي رويال ميراج، وجيه أيه فندق شاطئ جبل علي، ومنتجع لو رويال ميريديان بيتش، وون آند أونلي جزيرة النخلة، وسوفيتل دبي ذا بالم، وبلازو فيرساتشي دبي، وبارك حياة دبي، ومنتجع بولغاري دبي، ومنتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش.

وأقيمت الفعاليات أيضاً في خور دبي، ومنطقة السيف، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، ودبي فستيفال سيتي مول، ومجمع تاون سكوير دبي، ومنتجع باب الشمس الصحراوي ومخيم الخيمة التراثي.

ألعاب نارية من ذا بوينت جزيرة النخلة

جانب من احتفال القرية العالمية

جانب من عروض برج خليفة

تصوير: عبدالله المطروشي، دينيس ملاري، سالم خميس، عيسى البلوشي، أحمد عبيد، يماني العفاري

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