«الإمارات للوظائف» هل ينجح في استثمار الطاقات الشابة؟

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فعاليات الدورة 21 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2022» المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتيين وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستمر المعرض حتى 22 سبتمبر الجاري بين الساعة 10:00 صباحاً و6:00 مساءً في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، ليوفر لزواره منصة مثالية لاستعراض الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة أمام الشباب الإماراتيين في القطاعين العام والخاص.

وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالاً واسعاً من آلاف المهتمين والباحثين عن فرص عمل من خريجي الجامعات وغيرهم من الشباب الإماراتيين الساعين لتطوير مسيرتهم المهنية، من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في الإمارات، والتي تجاوز عددها 100 جهة عارضة، ومن بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسيتي بنك، ومجموعة الفطيم وشركة الإمارات الوطنية للبترول «إينوك»، وشركة «دبي للاستثمار»، وشركة «بي أم دبليو»، وغيرها من الشركات المرموقة في الدولة.

أجندة

وضمت أجندة فعاليات اليوم الأول العديد من الجلسات الحصرية المخصصة للباحثين عن فرص العمل، قدمت فيها منصة لينكدإن ورشة عمل عن آليات بناء الخبرة العملية الناجحة، فيما شهد المعسكر التدريبي «مبرمجو المستقبل» الذي يتم بالتعاون مع أكاديمية أسترولابس، تدريب الطلبة على البرمجة. كما شهد اليوم الأول سلسلة من النقاشات الملهمة التي أقيمت بما ينسجم مع شعار الدورة لهذا العام «كُن»، والهادف إلى تشجيع الشباب الإماراتيين على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم تطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم الأدوات اللازمة للارتقاء بها.

وتعليقاً على فعاليات اليوم الأول لمعرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022، قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «في ضوء مواصلة دولة الإمارات استثمارها في القدرات والإمكانات الشابة والعمل على بناء اقتصاد معرفي تنافسي، يسهم معرض رؤية الإمارات للوظائف بدور مهم في دعم هذه الجهود الدؤوبة ونظراً لكونه واحداً من أفضل معارض التوظيف على مستوى المنطقة، يشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات العارضة التي توفر فرصاً واعدة للشباب الإماراتيين؛ والذين نأمل تزويدهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لبناء مسيرة مهنية ناجحة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تتطلع الوزارة دائماً إلى لقاء واستقطاب المواهب الشابة القادرة على الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية للوزارة وبدوره يوفر معرض الإمارات للوظائف رؤية 2022 المنصة المثالية للتواصل مع المواهب الإماراتية التي توفر لها الوزارة العديد من الوظائف في مجالات مختلفة، مثل العلاقات الدبلوماسية والشؤون القنصلية وشؤون خدمات الدعم وغيرها. وبالتزامن مع مشاركتنا في المعرض، أطلقت الوزارة منصة التوظيف الإلكترونية في معرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي تسمح للباحثين عن العمل بتقديم طلباتهم عبر الإنترنت».

حرص

وقالت سرين سروجي، مديرة الشراكات الحكومية في لينكد إن: «تسعدنا المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي يوفر لنا فرصة الالتقاء بجميع الزائرين والباحثين عن فرص عمل فضلاً عن توفير أهم النصائح لهم عن كيفية تحسين وتقديم سيرتهم المهنية رقمياً، والتفاعل مع جهات التوظيف وكيفية إجراء مقابلات عمل ناجحة. كما يضم جناحنا في المعرض استديو تصوير يساعد الزوار على التقاط صورة احترافية لحساباتهم الشخصية على منصة لينكد إن».

وبدوره، قال محمد الزرعوني، نائب الرئيس الأول، مسؤول الموارد البشرية في سيتي بنك - الإمارات: «يُعدّ معرض رؤية الإمارات للوظائف من الفعاليات المهمة التي يسعدنا المشاركة فيها، والتي تعد المنصة المثالية للتأكيد على التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وتعزز من جهود سيتي بنك في زيادة عدد المواطنين الإماراتيين في مناصب القيادة والإدارة العليا ويوفر معرض رؤية لنا منصة يمكننا من خلالها لقاء أفضل المواهب من أنحاء دولة الإمارات والإسهام في تعزيز تطورهم المهني».

ويشهد ثاني وثالث أيام المعرض المزيد من الجلسات التي تقدمها مجموعة من الشخصيات الملهمة والناجحة ضمن سلسلة جلسات حوارية بعنوان رواد التطور الحضري، ومن بينهم شيخة المزروعي من قسم حماية كبار الشخصيات في شرطة دبي، والمظلي عبدالرحمن المعمري. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقات «مستقبلي» وفعالية «مبرمجو المستقبل» و«التصميم المستدام» في اليوم الأخير من المعرض.

ويواصل معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022 من خلال توفيره مجموعة كبيرة من فرص التدريب العملي والوظائف بمختلف مستوياتها في العديد من المجالات والقطاعات، ودعم الحكومات والشركات الخاصة في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات والاتصالات والضيافة للالتقاء بالباحثين عن فرص العمل، وتعزيز مساعيهم الرامية إلى التوطين بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات.

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