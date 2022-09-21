شرطة دبي توفر وظائف عسكرية

المصدر: (دبي- البيان)

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باشرت القيادة العامة في شرطة دبي، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية، وذلك عبر منصتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي انطلقت فعاليته صباح أمس في مركز دبي التجاري العالمي.وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن توفير وظائف للمواطنين من كلا الجنسين ممن يرغبون بالانضمام إلى الكادر البشري العسكري، ذلك عبر«برنامج الاختيار والتوظيف الذكي»، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي (ejob.dubaipolice.gov.ae) أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، واستقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن أهم الشروط التوظيف العسكري تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية عامة فما دون ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأن لا يقل العمر عن 18 سنة، وأن لا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وحاصل على رخصة قيادة. وأضاف المقدم بن دعفوس أن الراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري في شرطة دبي عليها إرفاق مجموعة من المستندات عند تقديم الطلب منها: شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة دراسية مصدقة من وزارة التربية والتعليم، شهادة اللغة الانجليزية EMSAT بدرجة 925 أو ما يعادلها.

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