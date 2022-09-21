منصة حكومة دبي تشهد إقبالاً من الشباب

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منصة حكومة دبي، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات الإماراتيين، المتطلعين للتعرف على وظائف المستقبل التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة.

كما حظيت منصة حكومة دبي التي تحمل شعار «مواهب للمستقبل»، بزيارات من رؤساء ومديري الجهات الحكومية، حيث اطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، على البرامج الرامية للارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن مشاركة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف تهدف إلى تشجيع الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص، وقد خصص المجلس من أجل ذلك صفحة خاصة ضمن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، حيث يتم عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

واستمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال جولته في منصة حكومة دبي، لشرح من عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم»، وميرة عمر الفطيم، عضوة مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، رئيس مجلس «الفطيم للتوطين»، حول منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفير فرص مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

وتعرف معالي المنصوري على الخطوات المتبعة في مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ يتيح المركز الفرصة للمقبلين على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم.

ومن جانبه أشاد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، خلال زيارته لمنصة حكومة دبي، بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة والبرامج والأنشطة التي تقدمها خلال المعرض.

تعاون

ووقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، ورفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي من خلال برنامج «برنامج ريادة» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ووقع المذكرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وذلك في منصة حكومة دبي بمعرض رؤية الإمارات للوظائف الذي انطلق أمس في دبي.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي للموظفين المواطنين في الجهات الحكومية والجهات الخاصة في إمارة دبي، وإكساب موظفي الجهتين معارف ومهارات وخبرات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.

16جهة

ويشارك في منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف 16جهة حكومية، وهي: هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية، إسعاف دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، جمارك دبي، مجلس دبي الرياضي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة الثقافة والفنون بدبي، دائرة الأراضي والأملاك، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ورشة حكومة دبي، دبي الرقمية، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، دائرة مالية دبي، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، خبراتي، بالإضافة لدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

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