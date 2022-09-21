بلدية دبي تسعى إلى استقطاب الكفاءات

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك بلدية دبي في «معرض رؤية الإمارات للوظائف» 2022، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على اتخاذ خطوات متقدمة لتحقيق النجاح، ودعماً للتطوير المهني والشخصي لهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز ملف التوطين في إمارة دبي. ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والدعم المهني، عبر تبنّي سياسة التوطين وزيادة نسبتها من إجمالي موظفي بلدية دبي.

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