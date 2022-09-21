فرص بقطاع الطيران في مجموعة الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

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دعت مجموعة الإمارات الخريجين المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية والمهنية الجديدة والمتنوعة في قطاع الطيران، التي توفرها المجموعة، خلال مشاركتها في معرض «رؤية الإمارات للوظائف».

وتشهد الدورة الجديدة من المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار «مستقبل العمل»، حوارات عميقة وموسعة حول بيئة العمل المتغيرة باستمرار، وتحديات السوق ما بعد الجائحة. وتعمل مجموعة الإمارات على توظيف الإماراتيين لشغل مجموعة من المواقع في مختلف الإدارات، وتقدم حالياً 500 وظيفة لمواطني دولة الإمارات، تتراوح بين المبتدئين إلى مناصب الإدارة العليا.

وتوفر مجموعة الإمارات أمام خريج الثانوية العامة الإماراتيين فرصة تقديم طلبات العمل في البرامج التالية: برنامج الطيارين المواطنين، وبرنامج مهندس صيانة الطائرات، وبرامج المنح الوطنية وخدمة العملاء، والبرنامج الوطني لطاقم الضيافة، أما خريجو الجامعات الإماراتيون فيمكنهم التقدم للعمل في المجالات التالية: برنامج الخريجين المواطنين، وبرنامج خريجي تكنولوجيا المعلومات ومهندس برمجيات أول.

كما تقدم مجموعة الإمارات أيضاً برنامج تدريب داخلي، يمنح الخريجين الجدد فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة عبر مختلف الإدارات داخل المجموعة. ويتلقى الموظفون الجدد تدريباً نظرياً وعملياً، لكي يتمكنوا من الاندماج الكامل في أدوارهم الجديدة، ويسهموا بفعالية في نمو أعمال وعمليات مجموعة الإمارات وصناعة الطيران عامة.

ويخضع متخصصو خدمة العملاء لتدريب مكثف مدته 12 شهراً، يتضمن صقل مهاراتهم الشخصية والتقنية، كما يخضع المرشحون لبرنامج طاقم الضيافة المواطنين لدورة تدريبية، مدتها 7 أسابيع للتأهل للعمل، وتمثيل وطنهم على رحلات طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم.

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