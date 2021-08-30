محمد بن زايد يؤكد أهمية مواصلة التعليم دون انقطاع

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناءه وبناته الطلبة بالعام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة، وأوصاهم سموه في تدوين بالمناسبة على «تويتر» بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.

وأكد سموه أهمية مواصلة التعليم دون انقطاع قائلاً: «أشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية».

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