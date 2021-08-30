أولياء أمور: التحصين بالتطعيم يسرّع العودة الآمنة إلى التعليم الحضوري

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

أكد طلبة يدرسون بالمرحلة الثانوية بمدارس مختلفة، التقتهم (البيان)، خلال جولة صباح أمس في بعض المدارس، لرصد العودة الآمنة للطلبة للتعليم المباشر، الذي انقطعوا عنه قرابة العامين، أنهم فرحون بتلك العودة، ومتشوقون للقاء زملائهم ومعلميهم، وإلى مقاعد الدراسة، وذلك وسط إجراءات احترازية مميزة، مبينين أن التعليم المباشر، سوف يكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة، التي تعينهم في مشوارهم الدراسي والعملي.

من جهتهم، دعا أولياء أمور، إلى ضرورة التحصين بالتطعيم، لأنه سوف يسرع العودة الآمنة إلى التعليم الحضوري داخل القاعات والصفوف الدراسية – خصوصاً – بعد قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بعودة التعليم حضورياً في المدارس الحكومية، بدءاً من العام المقبل 2021 – 2022، وبعد اعتماد وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للقاح (كوفيد 19) للفئة العمرية.

والتي تبدأ من 12 عاماً، والذي جاء متماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم ضد «كورونا»، ما يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس لوقاية تلك الفئة العمرية.

وتأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي، والاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لتلقيح عدد كبير من الطلبة، وتطعيم أكبر شريحة في المجتمع، بما يسهم في الوصول إلى المناعة المكتسبة، والتي بدورها تمكن الطلبة من العودة التدريجية إلى الصفوف الدراسية التي غابوا عنها عامين كاملين، والتي طالما تمنوها كثيراً، حيث إنها تكسبهم مهارات التواصل المباشر.

انقطاع

تقول الطالبة حنان محمد من مدرسة عجمان الخاصة، وتدرس بالصف الحادي عشر متقدم، إنها فرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة والتعلم حضورياً، بعد انقطاع دام فترة طويلة، كما أن تلك العودة تمكننا من لقاء زميلات الدراسة والمعلمات، الأمر الذي يمكنهن من مباشرة تلقي الحصص الدراسية وجهاً لوجه.

وبالتالي، التفاعل معها، ما يكسب الطلبة العديد من المهارات التي افتقدوها خلال الفترة الماضية، كما أنها تلقت الجرعة الأولى ضد (كوفيد 19)، والجرعة الثانية سوف تكون في وقت محدد، مبينة أن أخذ اللقاح سوف يسهم في العودة الآمنة إلى التعليم التقليدي .

حلم

وتؤكد الطالبة مروة فؤاد، وتدرس بالصف الثاني عشر متقدم، كانت بداية موفقة، كما أن كافة الطلبة، طالما حلموا بها كثيراً – خصوصاً - أنها سوف تعيدهم إلى مقاعد الدراسة التي انقطعوا عنها طويلاً بسبب الجائحة، كما أنها فرحة بلقائها لزميلاتها وللهيئة التعليمية.

كما أنها سجلت في المنصة، بهدف أخذ اللقاح، والذي تعده الطريقة المثلى للقضاء على الجائحة، وحماية المجتمع الإماراتي من انتقال العدوى، الأمر الذي يمكن من العودة إلى الحياة الدراسية داخل القاعات الدراسية مباشرة .

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