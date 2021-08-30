مدارس أبوظبي الخاصة تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن )

استقبلت مدارس خاصة في أبوظبي طلابها، أمس، للعام الدراسي الجديد 2021/‏2022، بينما أرجأت مدارس أخرى الدوام المدرسي إلى الأسبوعين المقبلين، وفق المنهاج الدراسي المتبع، «البيان» أجرت جولة في عدد من المدارس لمشاركة الطلبة فرحتهم بالعودة إلى المدارس، والوقوف على السياسات المتبعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من جانب المدارس والموجهة من دائرة التعليم والمعرفة.

وأكدت أحلام أبو راضي، نائب مدير مدرسة النهضة بنين الخاصة، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها وفق لوائح دائرة التعليم والمعرفة، من أجل مجتمع مدرسي آمن من خطر انتشار «كوفيد 19».

وأضافت عملت إدارة المدرسة على عدم السماح بوجود أعداد كبيرة من الطلبة عند المداخل أو الممرات، الأمر الذي من شأنه أن يشكل نوعاً من الاكتظاظ، كما تم تنظيم عملية دخول الطلبة أثناء الدوام الصباحي وانتهاء اليوم الدراسي، وذلك بتحديد أوقات معينة للمجموعات الطلابية، مع التأكيد على صلاحية فحص «كوفيد 19»، وتلقي الطلبة 16 عاماً، وما فوق جرعة على الأقل من اللقاح.

وأكدت أبو راضي على أن المدرسة ملتزمة بتقديم كافة أنواع المعرفة للطلبة الذين اختاروا التعليم الحضوري، وأيضاً التعلم أونلاين للطلبة الذين اختاروا التعلم عن بعد بسبب أسباب صحية خاصة بهم .

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