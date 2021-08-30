«صحة» توجه بالالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة الطلاب للدراسة

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، نصائح وإرشادات لأولياء الأمور والهيئة التدريسية مع بداية العام الدراسي، لتهيئة الطلاب للعودة لمقاعد الدراسة بعد قضاء العطلة الصيفية، وبعد عامين من الدراسة عن بُعد، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لإرشادات ونصائح طبية للاهتمام بصحة الطلاب خصوصاً مع تغيير نظام الحياة اليومية من أوقات النوم والاستيقاظ وأوقات تناول الوجبات وغيرها من الأمور الحياتية.

وقالت الدكتورة دعاء بركات، استشارية الطب النفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى العين إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، إن الأيام والأسابيع الأولى للعودة لمقاعد الدراسة تحتاج للتحلي بالصبر، والتحمل من الجميع إلى أن يتم التأقلم من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وإن على أولياء الأمور الالتزام بمواعيد المدرسة، والمتابعة المستمرة مع المدرسين.

نظام غذائي

وأكدت نورة العلوي أخصائية التغذية في مركز الطوية التخصصي للأطفال التابع للخدمات العلاجية الخارجية – صحة، على أهمية متابعة معدل نمو الطفل سنوياً، من حيث الطول والوزن وإجراء فحوصات الدم اللازمة.

وقالت إن الإجازة الصيفية تؤثر سلباً على الأطفال من حيث قلة الحركة، والنظام الغذائي، مشيرة إلى أن الأطفال يتبعون عادات آبائهم، فعلى الآباء أن يكونوا قدوة لهم من حيث تناول الغذاء الصحي، والوزن الصحي، وتشجيع الأطفال على زيادة النشاط البدني وعدم إجبارهم على تناول أغذية لا يرغبونها .

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