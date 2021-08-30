مدارس العين.. سلامة الطلبة أولوية

المصدر: (العين- جميلة إسماعيل)

حرصت إدارات المدارس في منطقة العين على استقبال طلابها وطالباتها، صباح أمس، بروح إيجابية، وذلك في العام الدراسي الجديد، آخذين بعين الاعتبار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير، بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

وفي هذا الإطار قال عادل أحمد سالم العبيدلي مدير مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في منطقة العين لـ«البيان»: «استقبلنا، صباح أمس، طلاب المدرسة، وذلك بنسبة 30%، وحرصنا على الترحيب بهم، وتشجيعهم على التعلم الواقعي والالتزام بالدوام المدرسي.

كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأنه لا يسمح بالدخول للمبنى المدرسي إلا لمن تلقوا اللقاح (الجرعتين) علاوة على الفحص الأسبوعي (PCR) لجميع العاملين، أما الطلاب فيسري هذا الأمر على من تجاوزوا 16 سنة، وبالنسبة للمعلمين والإداريين فقد وصلت نسبة أخذ اللقاح (الجرعتين) نسبة 100%».

كما أوضحت الدكتورة وفاء سلامة مديرة مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال أنه تم استقبال الطلبة والطالبات في إطار الجاهزية التامة للبيئة التعليمية للمدرسة، وذلك من ناحية الأمن والسلامة.

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