واتساب ينافس تطبيقات تنظيم المناسبات

في خطوة تعزز تحوله من تطبيق للمراسلة الفورية إلى منصة متكاملة للتواصل والتنسيق الاجتماعي، يوسع تطبيق «واتساب» قدرات ميزة تنظيم الفعاليات، عبر أدوات جديدة تتيح للمستخدمين التخطيط للمناسبات وإدارة الدعوات ومتابعة تأكيدات الحضور، حتى للأشخاص الذين لا يمتلكون حساباً على التطبيق.

وتتيح الميزة الجديدة، التي تأتي ضمن مساعي واتساب لتطوير خدماته الاجتماعية، الوصول إلى قسم مخصص باسم «الأحداث» (Events) من خلال قائمة إعدادات التطبيق، ليكون مركزاً موحداً يعرض جميع المناسبات السابقة والمواعيد القادمة، مع إمكانية إدارة الفعاليات ومتابعة ردود المدعوين بشأن الحضور أو الاعتذار.

ومن أبرز الإضافات التي يقدمها التحديث إمكانية تخصيص الفعاليات بصورة رئيسية تعكس طبيعة المناسبة، فضلاً عن إرسال تذكيرات مخصصة للمدعوين، بما يساعد المنظمين على تنسيق التفاصيل ومتابعة الحضور بسهولة أكبر.

تحديث

وتتمثل إحدى أبرز مزايا التحديث في إتاحة دعوة أشخاص لا يستخدمون واتساب، إذ سيتمكن المدعوون من الاطلاع على تفاصيل المناسبة وتأكيد حضورهم أو الاعتذار عنه، دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو تحميل التطبيق، ما يوسع نطاق المشاركة ويجعل تنظيم الفعاليات أكثر مرونة، خصوصاً عندما تضم قوائم المدعوين أشخاصاً لا يعتمدون على المنصة في تواصلهم اليومي.

وفي خطوة لتعزيز الخصوصية، لن يظهر رقم هاتف منظم المناسبة للمدعوين الذين لا يعرفهم، كما لن يتمكن الأشخاص الذين لا يمتلكون حساباً على واتساب من الاطلاع على عنوان الفعالية إلا بعد تأكيد حضورهم.

ومن المقرر أن يبدأ طرح التحديث لجميع مستخدمي التطبيق تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

تعزيز المنافسة

ورغم أن واتساب يوفر منذ فترة بعض أدوات تنظيم الفعاليات، فإن التحديث الجديد يجعلها أكثر سهولة واتساعاً، من خلال فتح المجال أمام مشاركة أشخاص من خارج التطبيق، في خطوة تعزز قدرته على منافسة منصات متخصصة في تنظيم المناسبات والدعوات، مثل «Partiful».

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية أوسع يتبناها واتساب لتسهيل التواصل مع أشخاص لا يمتلكون حسابات على المنصة، بعدما أتاح خلال الشهر الماضي للأفراد الذين لا يستخدمون التطبيق الانضمام إلى مكالمات الفيديو.

كما أضاف التطبيق خلال العام الجاري ميزة أسماء المستخدمين، التي تتيح للأشخاص التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، في تحول يعكس اهتمام الشركة بتعزيز الخصوصية وتوفير خيارات أكثر مرونة للتواصل.

وبهذه الإضافات، يسعى واتساب إلى توسيع دوره في الحياة اليومية لمستخدميه، بحيث لا يقتصر على تبادل الرسائل والمكالمات، بل يمتد إلى تنظيم اللقاءات والمناسبات وإدارة التفاعلات الاجتماعية، ضمن بيئة رقمية أكثر انفتاحاً على المستخدمين من خارج المنصة.