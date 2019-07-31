تراجع أرباح "أبل" خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 10.04 مليار دولار بما يعادل 2.18 دولار للسهم مقابل 11.52 مليار دولار بما يعادل 2.34 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم الواحد إلى 2.10 دولار.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1% إلى 53.81 مليار دولار مقابل 53.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.