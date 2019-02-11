الإمارات ملهمة الحكومات

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القمة العالمية للحكومات منصة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية، وقال سموه في تدوين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شهدت أعمال اليوم الأول من جلسات القمة العالمية للحكومات.. 140 حكومة و600 متحدث و4000 مسؤول من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وذات النفع العام.. منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية».

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