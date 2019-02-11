نائب رئيس الدولة يكرّم فيروز الدين بجائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: دبي - البيان

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور فيروز الدين فيروز، وزير الصحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بجائزة «أفضل وزير في العالم»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 10 - 12 فبراير الحالي.

وأعرب فيروز الدين فيروز عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل وزير في العالم خلال النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، مؤكداً أن بلاده لن تنسى دعم الإمارات المستمر لأفغانستان.

وقال: «إنه لم يكن يتوقع الفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تعبّر عن تقدير الإمارات للجهود التي تبذل من أجل حياة سعيدة لشعوب العالم».

وأشاد بالمساعدات الإماراتية لبلاده والجهود الدؤوبة التي تبذلها لإحلال السلام، والتي كان لها الأثر البارز في تهدئة الأوضاع في أفغانستان.

حضر التكريم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وسعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واختير فيروز الدين فيروز من بين 6 مرشحين نهائيين للجائزة التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع مؤسسة «بي دبليو سي» التي تولت مهمة استكشاف التجارب المميزة ومتابعة إنجازات الوزراء، وتقييم مدى الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع.

مسيرة متميزة

وقاد فيروز الدين فيروز مبادرة تلقيح 9.5 ملايين طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، و«استراتيجية الصحة الوطنية 2020»، وخلال فترة عمله وزيراً للصحة، حققت توقعات معدل الأعمار عند الولادة ارتفاعاً بمقدار 7 سنوات، وانخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19%.

وسبق الإعلان عن الفائز، دراسة ملفات المرشحين النهائيين الستة من أفغانستان وفنلندا وناميبيا وإندونيسيا، إضافة إلى وزيرين من الهند، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة يمثلون جهات عالمية محايدة من خلال بحث معمق في إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزاً للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالمياً، التي لا تستقبل ترشيحات لوزراء من دولة الإمارات، حفاظاً على الاستقلالية.