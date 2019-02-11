مسؤول أممي يشيد بجهود محمد بن راشد ومحمد بن زايد في خدمة الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

أشاد ديفيد بيسلي، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في خدمة الإنسانية والقضاء على الجوع ودعم أنشطة برنامج الأغذية العالمي، مثمناً بما يتسم به سموهما من روح إنسانية راقية وحرص متواصل على العمل على خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسة عقدتها القمة العالمية للحكومات، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحدث فيها ديفيد بيسلي، الذي دعا إلى توحيد الجهود والعمل الوثيق والمشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وتكثيف برامج تمكين الفقراء من أجل القضاء على آفة المجاعات في العالم.

حضور

حضر الجلسة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.

وناشد بيسلي قادة 140 دولة المشاركين في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات تعزيز الحوار والتعلم من تجارب بعضهم لما فيه خير شعوب العالم.

وأشار بيسلي إلى المقاربة الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي الرامية إلى تمكين الفقراء حول العالم عوضاً عن الاكتفاء بالمساعدات الغذائية، إذ نوه بتجربة البرنامج لتمكين صغار المزارعين والنساء في النيجر وما تحقق من نجاحات كبرى.

تمكين

وشدد على أن تمكين الفقراء حول العالم يبعدهم عن دائرة العنف والتطرف، كما أن البرامج المدرسية التي تلهم الأشخاص ليكون لديهم آمال وأحلام وعيش كريم، تؤدي دوراً حيوياً في التأسيس لمستقبل أفضل.