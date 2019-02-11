محمد بن راشـد يستقبل عدداً من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسـية والاقتصادية

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عدداً من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات المنعقدة في مدينة جميرا.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية، والوفد المرافق.

ورحّب سموه بالرئيس الموريتاني، وتباحث معه مجمل العلاقات الثنائية والعلاقات العربية - العربية، وسبل تعزيز التنسيق العربي بين الدول الشقيقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية القومية والوطنية.

وقد شكر الرئيس ولد عبد العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته الكريمة لحضور القمة العالمية للحكومات، التي وصفها بالملتقى الدولي الذي يبحث فيه المشاركون في إيجاد أفضل السبل وتبني الأفكار البناءة من أجل سعادة الإنسان وتطوير المجتمعات في شتى الميادين.

علاقات

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات، بعد ظهر أمس، عمران خان رئيس وزراء باكستان، والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف، واستعرض معه العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل توسيعها على مختلف الصعد.

وأشاد عمران خان بفكرة استضافة وتنظيم دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات التي تعتبر منصة عالمية تتيح الفرصة للخبراء وصناع القرار وذوي الاختصاص في مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات بشأن العديد من المجالات التنموية والتطويرية التي تمس حياة الإنسان كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.

كما استقبل سموه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وتباحث معها العديد من قضايا العالم الإنسانية والسلام والتنمية.

وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالبرامج والسياسات التي تنفذها دولة الإمارات على صعيد المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة، خاصة في مناطق الجوع والكوارث والنزاعات العسكرية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مصنفة دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول المانحة عالمياً من منطلق إيمان قيادتها الرشيدة بأهمية الحياة التي وهبها الله عز وجل للإنسان.

حضر المقابلتين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

لقاءات

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، والوفد المرافق الذي تبادل وصاحب السمو نائب رئيس الدولة الحديث عن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، خاصة في مجال الطاقة وتقنياتها.

وقد أشاد الوزير الأمريكي باستضافة دولة الإمارات هذا التجمع العالمي الكبير الذي يلتقي فيه نخبة من صناع القرار العالميين والخبراء والمفكرين والباحثين في رحاب مدينة دبي مدينة السلام والتعايش، من أجل تبادل الأفكار والخبرات التي تؤثر إيجاباً في تطوير أداء الحكومات وإسعاد الناس، لا سيما في البلدان التي تحتاج إلى ذلك التطوير والأفكار الخلاقة.

واستقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانج جيجانج، وزير العلوم والتكنولوجيا، الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الجمهورية وتمنياتهما لدولة الإمارات قيادة وحكومة النجاح في مساعدة بعض الدول في إقليم العالم الثالث على التقدم في قطاع التطوير الحكومي، واللحاق بركب الدول التي سبقتها في توظيف المعلوماتية في إسعاد مجتمعاتها وتوفير الحياة السعيدة لأفرادها.

ورحب سموه بالمبعوث الصيني، وأبلغه تحياته الشخصية إلى رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمهورية في جمهورية الصين الشعبية التي وصفها سموه بالبلد الصديق، مشيداً بعظمة الاقتصاد الصيني والتطور الهائل الذي حصل في جميع القطاعات، خاصة التقنية، ووضعت الصين في المرتبة الثانية عالمياً لجهة الاقتصاد القوي والتكنولوجيا المتقدمة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جورجي راتاس، رئيس وزراء جمهوريا إستونيا والوفد المرافق الذي تجاذب وسموه أطراف الحديث عن إمكانية تطوير آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإستونيا في شتى الميادين، إذ أعرب رئيس الوزراء الضيف عن رغبة حكومة بلاده في الاستفادة من خبرات دولة الإمارات وريادتها في موضوع الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص في قطاع التكنولوجيا والابتكار والتطور الإداري والحكومي.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي أشاد بتطور فعاليات القمة العالمية للحكومات والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدى سبعة أعوام خلت، ما جعل المنظمين والقائمين على هذه القمة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يفكرون ويبحثون عن موضوعات وقضايا يتم طرحها للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين وفي أروقة الاجتماعات.

وأشاد البروفيسور شواب بالجهود العظيمة التي تقف وراء تنظيم هذا التجمع الدولي الفريد من نوعه، وتوفير أقصى درجات الراحة للمشاركين من جميع الثقافات والجنسيات والتخصصات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوفد المرافق الذي شكر سموه على دعوته الكريمة لحضور القمة التي تحتضنها دبي مدينة التلاقي والحب والسعادة.

ورحب سموه برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق، وهنأه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنياً له ولحكومته النجاح في إنجاز المشاريع والخطط التنموية التي تعود بالخير والمنفعة والاستقرار على لبنان وشعبه الشقيق.

واستقبل سموه كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي التي أشادت بتماسك الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والنمو المطرد الذي يشهده مع قطاع المال والأعمال.

كما أشادت لاغارد بالخطط الناجحة لتمكين المرأة الإماراتية، ودعمها وتشجيعها حتى استطاعت بكفاءتها وثقة قيادتها بها تبوؤ المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، وباتت تشارك الرجل في رسم وتنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تضعها قيادة دولة الإمارات، من أجل تطوير حياة الإنسان، وتوفير أرقى سبل العيش لمجتمعها بكل شرائحه.

حضر المقابلات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من الوزراء المرافقين للضيوف كرؤساء بعثات شرف.