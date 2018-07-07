البطل أوروبي

واصلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا مسلسل مفاجآتها ولحق المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرا.

أطاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي، المرشح الأقوى لإحراز اللقب خارج البطولة، بالفوز عليه 2 - 1 أمس في دور الثمانية للبطولة ليصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا خالصا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة.

كما صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بعدما تغلب على منتخب أوروغواي 2 - صفر، أمس، على ملعب «نيجني نوفغورود» في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

18.00

السويد وإنجلترا

22.00

روسيا وكرواتيا

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