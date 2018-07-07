إنفانتينو: وقعنا في حب روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس أنه يشعر وكأنه «طفل في متجر للألعاب»، مشيداً بالتنظيم الجيد لروسيا لنهائيات كأس العالم 2018 وبالشرطة الروسية المبتسمة في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال إنفانتينو «لقد وقعنا جميعاً في حب روسيا. نحن هنا منذ فترة، وقد اكتشفنا بلداً لم نكن نعرفه». وأضاف «نلتقي بأناس في الشارع ونرى موسكو بجمالها المذهل (...)، هذا يظهر أن كل المخاوف التي حاول البعض إثارتها مع كأس العالم هذه، ليس فقط أنها لم تتحقق، ولكننا اكتشفنا عكسها تماماً». وتابع إنفانتينو «هذه هي الصورة الجديدة لدينا عن روسيا. أشعر وكأنني طفل في متجر للألعاب».

وحظي التنظيم والأمن بإجماع المتابعين لكأس العالم. وأضيف للنجاح الروسي في هذين المجالين، نجاح على المستوى الرياضي مع بلوغ المنتخب الوطني الدور ربع النهائي بفوزه على إسبانيا بطلة 2010 في ثمن النهائي (4-3 بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 1-1). واعتبر إنفانتينو أن روسيا «أصبحت دولة كرة قدم حقيقية. عدوى فيروس كرة القدم انتقلت إلى جسد كل مواطن روسي في جميع أنحاء البلاد».